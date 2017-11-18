Dünya Kuboku 2018-ə gedən “Super liqa” təmsilçiləri - Onları siz də tanıyın - FOTOLAR

2018-ci ildə Rusiyada keçiriləcək futbol üzrə dünya Çempionatına Türkiyədə çıxış edən 23 futbolçu qatılacaq.
ATV.az bu oyunçuların siyahısını təqdim edir.
“Galatasaray” klubundan: Yunus Belhanda – (Mərakeş), Badou N'Diaye – (Seneqal), Ərən Dərdiyok – (İsveçrə), Fernando Muslera – (Uruqvay).
“Beşiktaş” klubundan: Matej Mitroviç – (Xorvatiya), Duşko Tosiç – (Serbiya), Rikardo Quareşma və Pepe – (Portuqaliya).
“Fenerbahçe” klubundan: Nabil Dirar – (Mərakeş), Luis Neto – (Portuqaliya), Roman Noystader – (Rusiya), Jiuliano – (Braziliya).
“Trabzonspor” klubundan: Onazi – (Nigeriya).
“Bursaspor” klubundan: Əziz Behiç – (Avstraliya), Mikel Agu və Uillyam Ekong – (Nigeriya).
“Kasımpaşa” klubundan: Kennet Omeruo – (Nigeriya), Hassan Trezege və Ben Youssef – (Misir),
“Başakşehir” klubundan: Manuel Da Kosta – (Mərakeş).
“Alanyaspor” klubundan: Lamine Gassama – (Seneqal).
“Karabükspor” klubundan: Olafur Skulason – (İslandiya)
“Yeni Malatyaspor” klubundan: Xalid Butaib – (Mərakeş),
Bu xəbərləri də oxu
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyindən şok açıqlama
Moskvanın keçmiş meri Telman İsmayılovu müdafiə etdi - “Onun iş adamlarının ölümündə əli olmasına inanmıram”
Təcavüz iddiaları futbola da çatdı - Blatter qapıçıya təcavüz edib - FOTOLAR