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Dünya Kuboku 2018-ə gedən “Super liqa” təmsilçiləri - Onları siz də tanıyın - FOTOLAR

17.11.2017 16:36

 

2018-ci ildə Rusiyada keçiriləcək futbol üzrə dünya Çempionatına Türkiyədə çıxış edən 23 futbolçu qatılacaq.

ATV.az bu oyunçuların siyahısını təqdim edir.

 

“Galatasaray” klubundan: Yunus Belhanda – (Mərakeş), Badou N'Diaye – (Seneqal), Ərən Dərdiyok – (İsveçrə), Fernando Muslera – (Uruqvay).

 

“Beşiktaş” klubundan: Matej Mitroviç – (Xorvatiya), Duşko Tosiç – (Serbiya), Rikardo Quareşma və Pepe – (Portuqaliya).

 

“Fenerbahçe” klubundan: Nabil Dirar – (Mərakeş), Luis Neto – (Portuqaliya), Roman Noystader – (Rusiya), Jiuliano – (Braziliya).

 

“Trabzonspor” klubundan: Onazi – (Nigeriya).

 

“Bursaspor” klubundan: Əziz Behiç – (Avstraliya), Mikel Agu və Uillyam Ekong – (Nigeriya).

 

“Kasımpaşa” klubundan: Kennet Omeruo – (Nigeriya), Hassan Trezege və Ben Youssef – (Misir),

 

“Başakşehir” klubundan: Manuel Da Kosta – (Mərakeş).

 

“Alanyaspor” klubundan: Lamine Gassama – (Seneqal).

 

“Karabükspor” klubundan: Olafur Skulason – (İslandiya)

 

“Yeni Malatyaspor” klubundan: Xalid Butaib – (Mərakeş),

ATV.az


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