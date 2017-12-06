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“Mançester Yunayted”, “Bazel”, “Roma” və “Yuventus” 1/8 finalda

06.12.2017 01:49

Futbol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində sonuncu – VI tura start verilib. ATV.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarına yekun vurulub.

Keçiriləcək 8 oyundan sonra daha 4 komanda 1/8 finala vəsiqə əldə edib. Bununla da qrupdan çıxacaq komandaların sayı 12-ə çatıb.  Son turda “Mançester Yunayted”, “Bazel”, “Roma” və “Yuventus” xoşbəxtlərin sırasına qoşulub.

 

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, VI tur

 

5 dekabr

A qrupu

“Benfika” (Portuqaliya) - “Bazel” (İsveçrə) - 0:2

Qollar: El Yunusi, 5, Oberlin, 65

 

“Mançester Yunayted” (İngiltərə) - MOİK (Rusiya) - 2:1

Qollar: Lukaku, 65, Reşford, 66 - Dzaqoev, 65

 

1.

Mançester Yunayted

6

5

0

1

12-3

15

2.

Bazel

6

4

0

2

11-5

12

3.

MOİK

6

3

0

3

8-10

9

4.

Benfika

6

0

0

6

1-14

0

  

B qrupu

“Seltik” (Şotlandiya) - “Anderlext” (Belçika) - 0:1

Qol: Simunoviç, 62 (avtoqol)

 

“Bavariya” (Almaniya) - PSJ (Fransa) - 3:1

Qollar: Levandovski, 8, Tolisso, 37, 69 - Mbappe, 50

 

1.

PSJ 

6

5

0

1

25-4

15

2.

Bavariya

6

5

0

1

13-6

15

3.

Seltik

6

1

0

5

5-18

3

4.

Anderlext

6

1

0

5

2-17

3

 

 

C qrupu

“Çelsi” (İngiltərə) - “Atletiko” (İspaniya) - 1:1

Qollar: Saviç, 75 (avtoqol) - Nigez, 56

 

“Roma” (İtaliya) - “Qarabağ” (Azərbaycan) - 1:0

Qol: Perotti, 58

 

1

Çelsi

6

3

2

1

16-8

11

2

Roma

6

3

2

1

9-6

11

3

Atletiko

6

1

4

1

5-4

7

4

Qarabağ

6

0

2

4

2-14

2

 

 

D qrupu

“Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Yuventus” (İtaliya) - 0:2

Qollar: Kuadrado, 15, Bernardeski, 90

 

“Barselona” (İspaniya) - “Sportinq” (Portuqaliya) - 2:0

Qollar: Pako, 59, Metyu, 90+1 (avtoqol)

 

1.

Barselona

6

4

2

0

9-1

14

2.

Yuventus

6

3

2

1

7-5

11

3.

Sportinq

6

2

1

3

8-9

7

4.

Olimpiakos

6

0

1

5

4-13

1

ATV.az


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