“Mançester Yunayted”, “Bazel”, “Roma” və “Yuventus” 1/8 finalda

Futbol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində sonuncu – VI tura start verilib. ATV.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarına yekun vurulub.
Keçiriləcək 8 oyundan sonra daha 4 komanda 1/8 finala vəsiqə əldə edib. Bununla da qrupdan çıxacaq komandaların sayı 12-ə çatıb. Son turda “Mançester Yunayted”, “Bazel”, “Roma” və “Yuventus” xoşbəxtlərin sırasına qoşulub.
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, VI tur
5 dekabr
A qrupu
“Benfika” (Portuqaliya) - “Bazel” (İsveçrə) - 0:2
Qollar: El Yunusi, 5, Oberlin, 65
“Mançester Yunayted” (İngiltərə) - MOİK (Rusiya) - 2:1
Qollar: Lukaku, 65, Reşford, 66 - Dzaqoev, 65
|
1.
|
Mançester Yunayted
|
6
|
5
|
0
|
1
|
12-3
|
15
|
2.
|
Bazel
|
6
|
4
|
0
|
2
|
11-5
|
12
|
3.
|
MOİK
|
6
|
3
|
0
|
3
|
8-10
|
9
|
4.
|
Benfika
|
6
|
0
|
0
|
6
|
1-14
|
0
B qrupu
“Seltik” (Şotlandiya) - “Anderlext” (Belçika) - 0:1
Qol: Simunoviç, 62 (avtoqol)
“Bavariya” (Almaniya) - PSJ (Fransa) - 3:1
Qollar: Levandovski, 8, Tolisso, 37, 69 - Mbappe, 50
|
1.
|
PSJ
|
6
|
5
|
0
|
1
|
25-4
|
15
|
2.
|
Bavariya
|
6
|
5
|
0
|
1
|
13-6
|
15
|
3.
|
Seltik
|
6
|
1
|
0
|
5
|
5-18
|
3
|
4.
|
Anderlext
|
6
|
1
|
0
|
5
|
2-17
|
3
C qrupu
“Çelsi” (İngiltərə) - “Atletiko” (İspaniya) - 1:1
Qollar: Saviç, 75 (avtoqol) - Nigez, 56
“Roma” (İtaliya) - “Qarabağ” (Azərbaycan) - 1:0
Qol: Perotti, 58
|
1
|
Çelsi
|
6
|
3
|
2
|
1
|
16-8
|
11
|
2
|
Roma
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9-6
|
11
|
3
|
Atletiko
|
6
|
1
|
4
|
1
|
5-4
|
7
|
4
|
Qarabağ
|
6
|
0
|
2
|
4
|
2-14
|
2
D qrupu
“Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Yuventus” (İtaliya) - 0:2
Qollar: Kuadrado, 15, Bernardeski, 90
“Barselona” (İspaniya) - “Sportinq” (Portuqaliya) - 2:0
Qollar: Pako, 59, Metyu, 90+1 (avtoqol)
|
1.
|
Barselona
|
6
|
4
|
2
|
0
|
9-1
|
14
|
2.
|
Yuventus
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-5
|
11
|
3.
|
Sportinq
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8-9
|
7
|
4.
|
Olimpiakos
|
6
|
0
|
1
|
5
|
4-13
|
1
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