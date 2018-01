Rəqibə tüpürmək 6 oyun bahasına başa gəldi

İngiltərə Kuboku uğrunda matçda qarşılaşan “Lids” və “Nyuport Kaunti” komandalarının oyununda maraqlı hadisə yaşanıb. ATV.az xəbər verir ki, komandası hesabda geri düşdüyü an əsəblərini cilovlaya bilməyən “Lids”in müdafiəçisi Semuel Says rəqibin üzünə tüpürüb. Onun hərəkəti hakimin gözündən yayınmayıb və Saysa dərhal qırmızı vərəqə göstərilib. Ölkənin Futbol Federasiyası isə pul cəriməsi ilə yanaşı, müdafiəçini 6 oyunluq turnirdən kənarlaşdırıb. Sonradan says klubun rəsmi saytında rəqibdən və azarkeşlərdən üzr istəyib.

