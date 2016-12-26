Ən az yanacaq sərf edən avtomobillər - SİYAHI

Avtomobilinizin yanacaq problemi sizi canınızdan bezdiribsə…
Gündəlik istifadə etdiyiniz avtomobilinizin yanacaq problemi sizi canınızdan bezdiribsə, deməli, bu xəbəri oxumalısınız. Sizə ən az benzin yandıran avtomobillərini təqdim edirik:
Citroen C3 1.6 Picasso EHDİ 92 HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.8 lt
Citroen DS3 1.6 DSTYLE 92HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.2 lt
Toyota Prius 1.8 CVT 99HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4 lt
Chevrolet Aveo 1.3 95 HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.7 lt
Seat leon 1.6 Sc TDI 95 HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.7 lt
BMW1 116D
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.7 lt
Kia Rio 1.4 CRDİ 90HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.7 lt
Nissan Qashqai 1.5 DCİ 130 HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.4 lt
Renault Clio Tourer 1.5 DCİ 90 HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.5lt
Audi A3 Sedan 1.6 TDİ 110 HP
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.3 lt
Mercedes CLA 180 CDI
Yanacaq növü: Dizel
Yandırdığı ortalama yanacaq miqdarı (100 km): 4.6 lt